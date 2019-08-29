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Dündar'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

29.08.2019 17:17 Dündar'dan işyeri yanan esnafa ziyaret
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarihi çarşıda önceki gün meydana gelen yangında Cüneyt Altıkardeşler'e ait manifatura mağazasının çatı katı alevler içinde kaldı.

İtfaiye ekipleri ve çarşı esnafının müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu mağaza, Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yangında zarar gören mağazayı ziyaret etti. Dündar, işyeri sahibi Cüneyt Altıkardeşler ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Dündar, ayrıca ocak bölümünde yangın meydana gelen Atatürk Caddesi'ndeki meşhur kebapçıyı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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