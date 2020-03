Dündar'dan muhalefete sert tepki: "Algı operasyonu yapıyorlar"BURSA - Hayata geçirdiği vizyon projeler ile taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'deki gelişim ve değişimi durdurmak için çabalayan bazı muhalefet temsilcilerini 'basit ve adi siyaset' yapmakla eleştirdi. 2009 yılından bu yana Bursa'nın mimarisine, kimliğine ve tarihine yakışır modern bir Osmangazi inşa ettiklerini açıklayan Başkan Mustafa Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki çalışmalarımız birbirini tamamlayarak devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 34 bin daireye oturma izni aldı. 150 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Hamitler, bataklık iken şu an Osmangazi'nin ve Bursa'nın modern yüzü oldu. Planlara uygun bir şehircilik anlayışını hayata geçirdik. Demirtaş 16 bin nüfustan 90 bine çıktı. Panayır, şuanda hızla gelişim gösteriyor. Bu gelişimi engellemek isteyenler de var. Algı operasyonları ile farklı kişiler için çalışılıyormuş gibi algılar yapılmak isteniyor. Böyle basit ve adi siyaset olmaz. Her şeyi açık ve milletin huzurunda yapıyoruz. Meclisin aldığı kararlar neticesinde yapıyoruz. Bunun neticesinde bu modern şehir ortaya çıkıyor. Bu gelişimi kimse engelleyemeyecek. Bu gelişim, Bursa'da kendini gösterecek".Osmangazi Belediyesi olarak tarihi dokuyu ortaya çıkarırken modern şehir de inşa ettiklerini ifade eden Mustafa Dündar, "Hamitler, Yunuseli, Güneştepe bölgesi bunun en güzel örneği. Bu bölgede 20 tane park yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı hizmete açtık. Bursa'nın ilk lambasız kavşağını burada hizmete soktuk. Meydanlar, pazar yerleri ve spor tesisleri inşa ettik. Burası yeni bir cazibe merkezi. Tüm çalışmalarımız belediyemizin kendi öz kaynakları ile yapılan çalışmalar. Osmangazi Belediye Meclisi'nde alınan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan kararlar neticesinde ortaya çıktı. 'Yapmayız' ve 'istemeyiz' diyerek bir şehrin heba olmasına, kaçak olarak inşa edilmesine göz yumamayız. Birileri bir bölgedeki plan değişikliğini farklı amaçlara çekiyorsa, bu şehre, kendi partisine ve seçmenine ihanet ediyordur. Bu kişileri kınıyorum. Bizler doğru yoldan sapmayacağız. 10 senede Hamitler, Yunuseli, Güneştepe bölgesinde 150 bin kişilik bir şehir kuruyorsak, kaçağın önünü kesmişsek bu bizim doğru yoldan sapmadığımızın en güzel örneğidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA