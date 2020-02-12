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Dündar'dan Sağlık Müdürü Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne tayin olan Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:39Dündar'dan Sağlık Müdürü Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyareti
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü'ne tayin olan Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Halim Ömer Kaşıkcı'yı makamında ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kaşıkçı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Dr. Kaşıkçı'nın Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevini en güzel şekilde yerine getireceğine inandığını ifade eden Başkan Dündar, "Yeni İl Sağlık Müdürümüz Ömer Kaşıkçı'ya görevinde başarılar diliyor, şehrimizin sağlık alanında kalkınması için birlikte en verimli şekilde çalışacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaşıkçı da, Dündar'a nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BURSA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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