Dündar: "Engelli Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırıyoruz"

Başkan Dündar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bursa Sağır Dilsizleri Himaye ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Baş'ı makamında kabul etti. Her insanın bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatla olan bağlarını güçlendirmek için yıl içerisinde çeşitli ekinlikler düzenliyoruz. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın dertlerine merhem ve çare olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bursa Sağır Dilsizleri Himaye ve Yardım Derneğimizin de birçok başarılı çalışması var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte daha güzel projelere imza atacağız. Yürekleri yaşama sevinci ile dolu engelli kardeşlerimizin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Dündar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bursa Sağır Dilsizleri Himaye ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Baş da, "1957 yılında kamu yararına kurmuş olduğumuz derneğimizde tüm işitme engelli vatandaşımız için tercüman desteği ile aktiviteler gerçekleştiriyoruz. 3 sene önce tanışmış olduğum Başkanımız Mustafa Dündar, bizlerden asla desteğini esirgemedi. Bizler de bu özel gün dolayısıyla kendisini ziyaret edip, desteklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Aynı zamanda işitme engelli çocuklarımızı spor ile hayata kazandırmak adına başkanımızdan sözümüzü aldık" diye konuştu.

Başkan Dündar, ziyaret sonundaŞener Baş ve tercüman Zeynep Aktan'a çeşitli hediyeler verdi.