Dündar, İstanbul'da Batı Trakya Camiası ile buluştu

Batı Trakya Eğitim Araştırma ve Camii Yaptırma Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı Musa Yurt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Dündar'a Batı Trakyalılar büyük ilgi gösterdi. Vakfın uzun yıllardır yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Dündar, Batı Trakya Vakfı Camii'nin mimarisi ve müştemilatı ile örnek olduğunu söyledi.

Başkan Dündar, vakıf ziyaretinin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta ile birlikte Batı Trakya Camii'nin avlusunda vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Cami cemaatinin yanı sıra bölge esnafının da büyük ilgi gösterdiği Dündar ile Arısoy, yerelde ve genelde Türkiye'ye kazandırılan hizmetler konusunda bilgi verdi.

Başkan Dündar, daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi ve Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü'nü de ziyaret etti. Dernek binası ve kulüp tesislerini gezen Başkan Dündar, Batı Trakyalı hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin 17 yıldır tüm şehirlerde hayata geçirilen spor tesisleri, kültür merkezleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi dev yatırımlar ile büyük bir atılım yaptığını ifade eden Dündar, "Bu hizmetlerin kıymetini yaşarken belki tam olarak anlayamıyoruz.Fakat, Batı Trakya'ya gidip gelen hemşehrilerimiz bu kıyaslamayı çok iyi yapabiliyor. Oralardaki ekonomik yapıyla buradaki hizmetler kıyaslandığında ülkemizin çok iyi yerlere geldiğini görebiliyoruz. Türkiye'deki bu güzel hizmetlerin kaynağı istikrar ortamının olmasıdır. İstikrar ortamı varsa herkes işine gücüne bakar, üretim olur. Buradaki güçlü bir yönetim, gönül coğrafyasındaki insanların zulüm görmesine de engel olur" dedi.

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çeken Dündar, "İstikrar sürsün ve sadece Türkiye'de değil, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar'da da bu güven ve huzur ortamı devam etsin. Bu millet, yine tarih sahnesindeki yerini alacak. Bu milletin güçlü olması bazı kesimler tarafından istenmese de yönü bize dönük olan gönül coğrafyası, soydaşlarımız ve ümmet, Türkiye'nin güçlü olmasını istiyor. Çünkü, bizim buradaki istikrarımız ve gücümüz, Batı Trakya, Bosna ve Özbekistan'a kadar yansır. İnşallah, bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.

BTTDD Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih Hacıbedel ve Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü Başkanı Hakan Güler de, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Dündar'a üzerinde ismi yazılı forma ile dernek flaması hediye etti.

Başkan Dündar, daha önce Bursa'da görev yapan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Kamas'ı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler