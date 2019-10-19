Haberler » Spor » Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha

Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha

Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaşamını sürdürdüğü İtalya'da ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.

19.10.2019 12:07Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha
Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaşamını sürdürdüğü İtalya'da ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.

Uzun yıllardır İtalya'da yaşamını sürdüren gazeteci Dündar Keşaplı, üst üste ikinci kez Uluslararası Kartaca Ödülü'ne (Premio Internazionale Cartagine) layık görüldü.

Roma Belediyesi'nin tarihi ve prestijli Protomoteca Salonu'nda iş, spor, moda, kültür ve sanat camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Keşaplı, "En İyi Yabancı Gazeteci" dalında üst üste ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.

Dündar Keşaplı, ödülünü bu yıl jüride yer alan akademisyenlerden ve üst düzey bürokratlardan oluşan Akademik Senato'nun başkanı Alessandro Della Posta'nın elinden aldı.

Keşaplı, törende yaptığı konuşmada, 30 yıla yaklaşan gazetecilik kariyerinde kendi ilkelerinden taviz vermeden çalışarak bugün bu noktaya geldiğini söyledi. - İSTANBUL

Internazionale, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:06 6 aydır maaş alamayan Colin Kazım'a, bir şok da rakipten! Protesto ederken...
14:01 Galatasaray ara vermeden başladı
14:06 Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'yı ziyaret etti! Seçim öncesi...
13:57 Eskişehirspor ligin dibine demir attı
13:53 Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları başladı
13:52 Schalke04'ten Türk oyuncularına asker selamı uyarısı
13:50 İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı'nın Karabük kampı
19.10.2019 14:12:01