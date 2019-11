Dündar, Makedonya Belediye Başkanlarını Ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) üye Kuzey Makedonya belediyeleri için düzenlenen eğitim programı kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kuzey Makedonya'da görev yapan 15 belediye başkanı ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, "Bizler belediye başkanı olarak hepimiz seçildiğimiz bölgelere hizmet için varız. Farklı ülkelerde görev yapıyor olsak da bizim işimiz insanlara hizmet etmek. Herkesin kendine göre bir çalışma metodu var. Hizmeti en iyi nasıl yaparız bunun derdindeyiz. TDBB tarafından organize edilen bilgi ve tecrübe paylaşımı programları sayesinde bir araya gelerek birçok konuda fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bir araya gelmemizin insana hizmet etme noktasında olumlu sonuçları oluyor" dedi.

DÜNDAR: "HEDEFİMİZ EN GÜZEL HİZMETLERİ SUMAK"

Başkan Dündar, her belediyenin kendine has sorun ve sıkıntıları olduğuna vurgu yaparak, "Belediyeciliğin okulu yok. Her belediyenin de kendine has sorunları var. Bu yüzden başkanların ve yöneticilerin bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Bir araya geldiğimiz zamanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, yaşadığımız sorunların çözümünde birbirimize yardımcı oluruz. TDBB'nin yapmış olduğu bu organizasyonlar bizler için bir fırsat. Bizlerin bir araya gelişlerini başkanlar geziyor şeklinde yorumlayanlar olabilir. Ancak bu gezmeler bizim için adeta bir ders niteliği taşıyor. Bizler gittiğimiz her yere sade bir vatandaş gözüyle değil, bir belediyeci gözüyle bakıyoruz. Kendi şehrimiz için ne gibi örnekler alabiliriz diye bakıyoruz. Sizler de bu program kapsamında birçok noktayı geziyor, kendiniz ve şehriniz için örnekler alıyorsunuz. Hedefimiz vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek. Bu gezinin sizlere birçok şey katmasını ve hizmet ettiğiniz insanlara hizmet olarak yenilikler götürmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

ASANI: "TECRÜBELERİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖENMLİ"

Kuzey Makedonya Teartse Belediye Başkanı Isen Asani de yaptığı konuşmada, "Kuzey Makedonya ve Türkiye'deki birçok belediye kardeş şehir.Buraya gelişimizin amacı hem tecrübe kazanmak hem de belediyeler arasında kardeşlik ilişkilerini arttırmak. Anlattıklarınız bizim için çok önemliydi. Biz yerel yöneticiler arasındaki bu bağ, Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Misafirperverliğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri Makedonya'da ağırlamak isteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, ziyaretin sonunda Kuzey Makedonyalı belediye başkanlarına Osmangazi Meydanı ve diğer projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirerek projeler hakkında bilgiler verdi.

Kuzey Makedonya Belediye Başkanları, Başkan Dündar'ı ziyaretlerinin ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Hamitler Macera Parkı ve Katı Atık Getirme Merkezi'ni gezdi.