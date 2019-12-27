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Dündar, sadaka taşına para bıraktı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Muradiye Camii'nde 'sadaka taşına' para bıraktı.

27.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:26 Dündar, sadaka taşına para bıraktı
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Camii'nde 'sadaka taşına' para bıraktı.

Sosyal belediyecilik konusunda örnek projeler ortaya koyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ihtiyaç sahipleri için Osmanlı devrinden kalma sosyal bir projeyi de günümüzde yaşattı. Başkan Dündar, Muradiye Cami'nde kıldığı cuma namazı sonrasında Osmanlı devrinde şehirlerin belirli noktalarına konulan ve İslam dininin emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlayan sadaka taşına para bıraktı. Caminin duvarında yer alan taşa sadakasını bırakan Başkan Dündar, yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Başkan Dündar, "Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı bize atalarımızdan geliyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projemiz olan Belediyem Benimle ekimiz ilçemizdeki 136 mahallenin tamamını geziyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ediyor. Belirlediğimiz bu vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ancak kurumsal desteğin dışında vatandaşlarımızın şahsen yaptıkları destekler daha da önem taşıyor. Çünkü vatandaşlarımız çevresinde kimin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu daha iyi biliyor. Komşusu tokken aç yatan bizden değildir hadis-i şerifi sosyal hayatımızda temel teşkil eder. Mahalle kültürü, komşuluk kültürü güçlüyse ihtiyaç sahibi kalmaz. Ancak bazen insan zor duruma düşebilir ve bunu kimseye de söyleyemez. İşte bu sadaka taşları da bu durumdaki vatandaşlarımız için var. Kimseye ihtiyacını söyleyemeyen vatandaşımız sadaka taşına bırakılan sadakalardan ihtiyacı kadarını alır" dedi.

Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfi Taşçı da sadaka taşının tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Osmanlı döneminde ortaya çıkan sadaka taşının temel anlamının önemine vurgu yapan Taşçı, "Taşın şeklinden ziyade anlamına dikkat vermeliyiz. Bizim camimizin duvarındaki sadaka taşı, yatay olarak yer alıyor. Sadaka taşı dik durmalı düşüncesi bildirenler ve bu konuda eleştiri yapanlar olsa da bu taşın temelindeki anlayışa bakmalıyız. Zengin gizli olarak sadakasını koyacak, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını alacak. Bu anlayış çok önemli" diye konuştu.

Başkan Dündar, daha sonra Muradiye Külliyesi içerisindeki türbeleri ziyaret ederek dua etti. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Muradiye, Güncel

Kaynak: İHA

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