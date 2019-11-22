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Dündar sıkıntıları yerinde tespit ediyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerine Dikkaldırım Mahallesi ile devam etti.

22.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:18Dündar sıkıntıları yerinde tespit ediyor
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerine Dikkaldırım Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Dündar, vatandaşların taleplerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için sürekli halkla iç içe olduklarını söyledi.

Osmangazi'de merkezden en ücra noktaya kadar bütün mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın son durağı Dikkaldırım Mahallesi oldu. Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile mahalleyi gezerek vatandaşların sıkıntılarına ve taleplerine kulak veren Dündar, talepler doğrultusunda Dikkaldırım Mahallesi'ne hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Mahalle ziyaretleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımızdaki 136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, taleplerini yerinde tespit edip, yerinde aldığımız talepleri de çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı veriyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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