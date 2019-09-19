Dündar: "Teyzemiz Ürünlerini Dilediğince Satacak"

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başında Tahtakale Meydanı'nda vatandaşların rahat yürüyebilmesi adına kaldırım işgallerine karşı uygulama yaptı. Meydanda hem yaya hem de araç trafiği yoğunluğu yaşanmasından dolayı saat 13.00'e kadar satış yapmalarına izin verilen üreticiler, defalarca uyarılmasına rağmen satışlarına devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, kaldırımların işgaline karşı harekete geçti.

"ZEYNEP TEYZE İSTEDİĞİ ZAMAN ÜRÜNLERİNİ SATABİLECEK"

Ürünleri toplananlardan birisi de 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık'dı. Bu görüntüler cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlanarak Osmangazi Belediyesi'ne karşı bir algı operasyonu yapılmak istendi. Gerçeği yansıtmamasına rağmen Osmangazi Belediyesi'nin yaşlı teyzeyi mağdur ettiği algısı oluşturulmak amaçlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeynep Karabıyık'ı ceviz topladığı Yiğitali Mahallesi'ndeki bahçesinde ziyaret etti. Yaşlı teyze ile bahçede oturan Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep teyzenin istediği zaman gidip Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi.

"PAZARDAN ALINAN ÜRÜNLERİN ORADA SATILMASINA KARŞIYIZ"

Tahtakale Çarşısı'nın dağ yöresindeki köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini sattığı bir nokta olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bizler Tahtakale Çarşısı ve Meydanı'nda dağ köylerindeki üreticilerimizin yetiştirdikleri ürünlerini satmasını istiyoruz. Fakat görüyoruz ki bazı kişiler pazardan aldıkları ürünleri köyde yetiştirilmiş gibi oraya götürerek satıyor. Biz bu durumu engellemek istiyoruz. Zeynep Teyzemizin tezgahına kimse dokunamaz. Yetiştirdikleri ürünleri her zaman orada satacaktır. Çünkü teyzemiz kendi ürününü toplayarak orada satıyor. Bizlerin ve vatandaşın da istediği bu. Dağ yöresinde yetiştirilen ürünlerin orada satılması. Biz Zeynep Teyzemizi bu konuda destekliyoruz. Bundan sonra da onu oradan kimse kaldıramaz. Çarşımızın o noktasını köylü üreticilerimiz için daha da güzel hale getireceğiz. Zeynep teyzemiz orasının bereketi. Herkese de Allah O'nun gibi alın teriyle parasını kazananlardan yapsın" dedi.

"ZABITALARIN BANA BİR KÖTÜLÜĞÜ OLMADI"

Zeynep Karabıyık da, zabıtaların kendisine bir kötülüğü olmadığına vurgu yaparak, "Zabıtaların bana bir kötülüğü olmadı. Ben onlara hiç kızmadım. Başkaları bizim adımıza şikayetlerde bulunmuşlar. Orada satış yapanlardan ürünlerini kaldırmaları için ricada bulundular. Onlar gidince bizler de bir daha mallarımızı açıp satmaya başladık. Yalan yok bizde de kabahat var. İkinciye gelince mallarımızı topladılar. Ondan sonra da geri verdiler zaten. Ben onlara hiç kızmadım. Orada satış yapıyoruz diye bizi şikayet edenlere kızdım" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİMİ HEMEN BANA GERİ VERDİLER"

30 yaşından beri Tahtakale Meydanı'nda yetiştirdiği ürünleri sattığını belirten Zeynep Karabıyık, "Bütün herkes bana orada ürünlerimi satmam için yardım ediyorlar. Bugüne kadar pazardan mal alıp orada satmış değilim. Bu cevizleri 22 yaşımda diktim. Sırtımda su taşıyarak bu ağaçları büyüttüm. Daha önce de zabıtalar geliyorlardı. Beni bugüne kadar oradan hiç kaldırmadılar. Her zaman otur burada teyze dediler. Ben kalkmayınca diğerleri de kalkmadığı için o gün benim de kalkmamı istediler. Daha sonra da ürünlerimi hemen getirip geri verdiler. Çocuklarım istemese de ben kendim çalışmak istiyorum" dedi.

Yaşlı kadın ve Dündar arasında samimi diyaloglar yaşanırken Zeynep Teyze, bahçesinden topladığı ceviz ve incirlerden ikram ederek Başkan Dündar'ı uğurladı.