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Dündar, üreticinin yanında

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

14.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:55Dündar, üreticinin yanında
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Merkezden en uzak noktalara kadar ilçenin bütün mahallelerine giderek vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Dündar, 'da zirai üretimin en çok yapıldığı mahallelerden olan Gündoğdu'da çiftçilerle bir araya geldi. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Dündar, daha sonra bir çiftçinin zeytin yağı üretim tesisini gezdi.

Osmangazi'nin verimli topraklarında yetişen ürünlerin tüm dünyaya yayıldığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Köylerimizde zirai üretimin artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Belediye olarak farklı projelerimizle üreticimize destek oluyoruz. Vatandaşımızın ürününü en iyi şartlarda pazarlaması, en yüksek kazancı sağlaması için her türlü alt yapı desteğini veriyoruz. Son yıllarda bizlerin de desteği ile kurulan soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri sayesinde üreticilerimiz mahsulünü daha iyi şartlarda pazarlama imkanı buluyor. Dünyanın en iyi siyah inciri ve üzümü bu bölgede yetişiyor. Bereketli geçen incir sezonunun ardından bugünlerde üreticilerimiz zeytin hasadı yapıyor. İnşallah, üreticimiz alın terinin karşılığını bereketli kazançla alır" dedi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Gündoğdu, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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