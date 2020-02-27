Dündar: "vatandaşımız için gece gündüz çalışıyoruz"

Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılıp yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Çarşısı'nın eskiyen yollarını, granit taşla kaplayarak tamamen yeniliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında çarşıda şuana kadar 1500 metrekarelik bir bölümün zemini yenilendi. Geriye kalan 180 metre uzunluğundaki bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, Bursa 'nın en önemli çarşılarından biri olan ve insan sirkülasyonunun oldukça yoğun yaşandığı çarşıda hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız etmemek adına çalışmaları gece saatlerinde sürdürüyor. Esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından çalışmaya başlayan belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalara devam ediyor.

ÇARŞININ ALT YAPISI DA DÜZENLENİYOR

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Çarşısı'nda yürüttüğü zemin yenileme çalışmasının yanı sıra çarşının altyapısını da düzenliyor. Bölgedeki dükkanların kanalizasyon giderleri ile yağmur suyu giderinin tek bir hatta birleştirmesinden dolayı, yağmur yağdığı zamanlarda su taşmaları yaşanıyor ve bölgeye kötü koku yayılıyordu. Osmangazi Belediyesi, esnafın bu sıkıntısını çözmek adına zemin yenileme çalışması ile birlikte yağmur suyu ve kanalizasyon giderlerini de birbirinden ayırdı. Osmangazi Belediyesi ayrıca çarşının zemininin bir daha kazılmaması adına BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla da eş zamanlı hareket ediyor. Bu kurumlar bölgede yapmaları gereken bir çalışma varsa, zemin kazılmış durumda iken çalışmalarını yapıyor ve böylece farklı işlemler için çarşı defalarca kazılmaktan kurtarılıyor.

DÜNDAR: "VATANDAŞIMIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gece saatinde Kayhan Çarşısı'na giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşımıza en güzel hizmetleri sunmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Kayhan Çarşısı'nda ekiplerimiz gece saati olmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde bu tarihi çarşı oldukça yoğun oluyor. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek adına çalışmalarımızı gece saatlerinde yapıyoruz. Bu bölgemizde daha önce yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Şadırvanlı Han'ı restore ederek ayağa kaldırdık. Yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca bölgede bir deSMÖ yapıyı restore ettik. Bu çalışmalarımız ile birlikte çarşı zeminini de tarihi dokuya uygun olarak yeniliyoruz. Zeminin taşlarını yenilerken bölgedeki alt yapı giderlerini de düzenliyoruz. Daha önce yağmur suyu ile kanalizasyon tek bir gidere bağlı durumdaydı. Esnafımızın talebi ve şikayetleri doğrultusunda yaptığımız düzenleme ile iki gideri birbirinden ayırdık. İki etap olarak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Caddenin 100 metre uzunluğundaki bölümünde çalışmaları tamamladık. Şuan da geriye kalan 180 metrelik bölümde çalışmalara devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.