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Dungeons and Dragons Filmi

Dungeons and Dragons filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dungeons and Dragons filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49Dungeons and Dragons Filmi
oyunu Dungeons and Dragons'un beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.


: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
Senaryo: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Dungeons and Dragons
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 19.11.2021

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Amerika Birleşik Devletleri, John Francis Daley, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:11:37