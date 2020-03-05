Dungeons and Dragons Filmi

Video oyunu Dungeons and Dragons'un beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.Yönetmen: John Francis Daley, Jonathan GoldsteinSenaryo: Jonathan Goldstein, John Francis DaleyFilmin Türü: AksiyonOrijinal Adı: Dungeons and DragonsYapımcı Firma: Paramount PicturesYapım Yılı: 2021Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: UIP TürkiyeVizyon Tarihi: 19.11.2021Dungeons and Dragons Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.