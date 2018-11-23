Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, 24 Kasım- 3 Aralık
'ta Konya
'da yapılacak.
Konya'daki organizasyonda 40 ülkeden 200 sporcu hamle yapacak. ABD
, Rusya
, Hindistan
gibi satranç sporunda başarılı ülkelerin sporcularının da yer alacağı organizasyonda, Türkiye
'yi 19 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
"Sude Hereklioğlu, Eylül
Çelik, Esma Doğa Duran
, Defne
Sade, Çisel Anaçoğlu, Işık Can
, Enes Tanrıverdi
, Ekin Barış Özenir, Tuna Onat Nalbant, Sıla
Çağlar, Yaşar
Efe Kayan, Avni Oflaz, Yüksel Buğdaycı, Kerem Bilge Gedik, Fatma Zehra
Oflaz, Zeki Berke Çaputçuoğlu, Efe Hakan Öztürk, Kürşat Buğra Gökçek
, Ufuk Alp Adıgüzel."
Türkiye,Konya