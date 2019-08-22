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Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası

Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

22.08.2019 12:07 Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası
Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, İtalya'ya gitti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Susa kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
14 ülkenin katılacağı organizasyonda yarışlar 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:
Kızlar: Tuğçe Özkan, Nursena Çeto, Mihriban Öner, Elanur Çoban
Erkekler: Ramazan Yıldız, Mehmet Vefa Aydemir, Selahattin Yüzen, Mustafa Bakır

A Milli Futbol Takımı, Atletizm, Türkiye, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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