11 Kasım 2018, 13:58
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Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Başkent Bükreş'te 12-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi, organizasyonda 20'si erkek toplam 30 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada ilk olarak grekoromen stilde müsabakalar yapılacak.

Grekoromen stil milli sporcularla Romanya'ya giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, takım klasmanında ilk üçe girip kupa kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

İstanbul'da haziran ayında düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza attıklarını hatırlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamladık. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Ayrıca Grekoromen Milli Takımı ve Serbest Milli Takımı ikinci, Kadın Milli Takımı ise üçüncü olarak kupa kaldırdı. Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ise 3 altın, 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazandık. Bizim her zaman tek bir hedefimiz var, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. 23 yaş altı takımımız bu hedefimiz için son derece önemli. Buradan çıkacak güreşçiler, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday sporcular."

Romanya'da tüm sıkletlerde madalya arayacaklarını belirten Aydın, "Son yıllarda katıldığımız tüm şampiyonalarda madalya sayımızı artırdık. Romanya'ya yine aynı hedefle geldik. Geçen yıl Polonya'da aldığımız madalya sayısını geçmek ve takım sıralamasında kürsüye çıkmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın madalya alabilecek güçte olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bükreş'in ev sahipliği yapacağı Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şunlar:

Grekoromen stil

55 kilo: Doğuş Ayazcı

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Onur Atalay

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Süleyman Erbay

130 kilo: Osman Yıldırım

Kadınlar

50 kilo: Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Mehlika Öztürk

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Nuray Karadağ

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Beste Altuğ

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Ayşegül Özbeğe

Erkekler serbest stil

57 kilo: Bekir Şahin

61 kilo: Ertuğrul Kahveci

65 kilo: Utku Doğan

70 kilo: Enes Uslu

74 kilo: Muhammet Akdeniz

79 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım

86 kilo: Arif Özen

92 kilo: Semih Yazıcı

97 kilo: Yunus Emre Dede

125 kilo: Hüseyin Civelek
11 Kasım 2018 Pazar 13:58



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