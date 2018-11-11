Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Romanya
'da başlayacak.
Başkent Bükreş
'te 12-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye
'yi, organizasyonda 20'si erkek toplam 30 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada ilk olarak grekoromen stilde müsabakalar yapılacak.
Grekoromen stil milli sporcularla Romanya'ya giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, yaptığı açıklamada, takım klasmanında ilk üçe girip kupa kazanmayı amaçladıklarını belirtti. İstanbul
'da haziran ayında düzenlenen Avrupa
23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza attıklarını hatırlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamladık. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Ayrıca Grekoromen Milli Takımı ve Serbest Milli Takımı ikinci, Kadın Milli Takımı ise üçüncü olarak kupa kaldırdı. Geçen yıl Polonya
'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ise 3 altın, 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazandık. Bizim her zaman tek bir hedefimiz var, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. 23 yaş altı takımımız bu hedefimiz için son derece önemli. Buradan çıkacak güreşçiler, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday sporcular."
Romanya'da tüm sıkletlerde madalya arayacaklarını belirten Aydın, "Son yıllarda katıldığımız tüm şampiyonalarda madalya sayımızı artırdık. Romanya'ya yine aynı hedefle geldik. Geçen yıl Polonya'da aldığımız madalya sayısını geçmek ve takım sıralamasında kürsüye çıkmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın madalya alabilecek güçte olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bükreş'in ev sahipliği yapacağı Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şunlar:
Grekoromen stil
55 kilo: Doğuş
Ayazcı
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Onur Atalay
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Fatih
Cengiz
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Erbay
130 kilo: Osman Yıldırım
Kadınlar
50 kilo: Aynur Erge
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Mehlika Öztürk
57 kilo: Elif Yanık
59 kilo: Nuray Karadağ
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Beste Altuğ
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Ayşegül Özbeğe
Erkekler serbest stil
57 kilo: Bekir Şahin
61 kilo: Ertuğrul Kahveci
65 kilo: Utku Doğan
70 kilo: Enes Uslu
74 kilo: Muhammet Akdeniz
79 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım
86 kilo: Arif Özen
92 kilo: Semih Yazıcı
97 kilo: Yunus Emre Dede
125 kilo: Hüseyin Civelek
11 Kasım 2018 Pazar 13:58