Dünya 3.'sü Güneri'den İşadamı Özçelik'e Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 14:41



04 Aralık 2018 Salı 14:41

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Elif Güneri, işadamı Remzi Özçelik'i ziyaret etti.Demir Çelik alanında hizmet veren işadamı Remzi Özçelik, Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Baykan Arslan antrenörlüğünde ulusal ve uluslararası şampiyonlarda başarılı olan boksörleri ağırladı.Hindistan'da elde ettiği üçüncülük madalyası ile Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik'i ziyaret eden milli sporcu Elif Güneri, verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.Hindistan'dan dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri'yi tebrik eden Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik, Türkiye'nin dış ülkelerde ki tanıtımı açısından diğer iş adamlarının da sporculara destek vermesi gerektiğini söyleyerek, " Biz bir gönüllü teşekkül şeklinde sosyal sorumluluk projesi olarak bunu yürütüyoruz. Allah'a şükür ki amaçladığımız gibi de gidiyor. Vatana millete yararlı, güçlü, ahlaklı ve milli duygusu yükselmiş çocuklarımız yetişiyor. Bu çocuklarımızı bu atmosferde yetiştirerek yarınlara hazırlamak hem kendileri hem aileleri hem de memleketimiz için güzel bir nesil yetişmesine karınca kararı bir katkı vermiş oluyoruz. İnşallah daha uzun yıllar bu gençlerimiz kendi branşlarında başta Avrupa olmak üzere Dünya şampiyonluğunda şanlı bayrağımızı hep göklerde dalgalandırmalarını arzuluyoruz" dedi.Özçelik, antrenör Baykan Arslan'ı ve diğer sporcuları da katıldıkları müsabakalarda verdikleri mücadeleden de dolayı da tebrik ederek, başarılar diledi. - KARABÜK