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Dünya 3.'sü oldu

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Nur Sarıçiçek, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Teakwando Şampiyonasında Dünya 3.'sü oldu.

09.08.2019 15:30 Dünya 3.'sü oldu
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Nur Sarıçiçek, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Teakwando Şampiyonasında Dünya 3.'sü oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği Dünya Taekwondo Şampiyonanın ikinci gününde kızlar 41 kiloda mücadele eden Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Nur Sarıçiçek, Dünya 3.'sü olarak Bozüyük ilçesinin Taekwondo branşında ilk dünya şampiyonası derecesini ilçeye kazandırdı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, başarılı sporcuyu tebrik ederek kendilerine yaşattıkları bu gurur nedeniyle teşekkür etti. Başarılı sporcunun ailesi ve antrenörünü de tebrik eden Müdür Susam, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Zeynep Nur, Özbekistan, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

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