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Dünya Ahıska Türkleri temsilcileri videolu 'Evde Kal' çağrısında bulundu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ahıska Türklerine videolu 'evde kal' çağrısında bulundu.

25.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:07
Dünya Ahıska Türkleri temsilcileri videolu 'Evde Kal' çağrısında bulundu
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ahıska Türklerine videolu 'evde kal' çağrısında bulundu. DATÜB Gençlik Kolları da virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB olarak artık evden hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bu sebeple devletimizin çıkardığı tüm kurallara uymak bizim asli görevimizdir. Çünkü biz devletimize güveniyoruz. Hakikaten bu sebeple ev halkımız ülkemiz için geleceğimiz için, sağlığımız için evde kalalım. Aynı zaman da devletimiz tarafından çıkarılan tüm kurallara uyarken medyada yalan yanlış ses kayıtlarına asla itibar etmeyelim ve asla paylaşmayalım. Umudumuzu ve moralimizi daima diri tutalım. Gelin hepimiz sağlığımız için devletimizin koyduğu kurallara harfiyen uyalım. Yine biliyoruz ki hep beraber güçlü gelecek için birlikte çalışıp mücadele edelim. Bizim için gecesini gündüzüne katan risk altında olan sağlık çalışanlarını gönülden alkışlıyoruz" dedi.

DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, Denizli İl Temsilcisi Vatan Tahir, Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, Bozoyük İlçe Temsilcisi Bekir Velioğlu, Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza'da vatandaşlara korona virüsün yayılması içinde evde kalmaları gerektiklerini dile getirdi.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov ve yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerinin yer aldığı videoda Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 14 tedbir anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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