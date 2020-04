Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

Associated Press (AP) Genel Müdürü Gary Pruitt, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.Pruitt, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlarım. AP ve AA uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Birçok önemli tarihi olay ve dönüm noktalarında iş birliğinde bulunduk ve bu birlikteliğin devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerine yer verdi.İçinde bulunulan dönemde haber ajanslarının rollerinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret eden Pruitt, bir haber ajansının en önemli görevinin tarafsız ve gerçeğe dayalı bilgi akışı sağlamak olduğunu dile getirdi."Anadolu Ajansı, Türkiye ve Orta Doğu'da büyük etki gücü olan önemli bir haber kuruluşudur"Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın Genel Müdürü Say Mingcao da Kazancı'ya gönderdiği mektupta, "AA'nın yüz yıllık birikimi, tarihe dayandığı gibi, aynı zamanda geleceği de kucaklamaktadır. İnanıyorum ki Anadolu Ajansı sizin liderliğinizde kesinlikle daha büyük bir gelişme sağlayacaktır." ifadesine yer verdi.AA'nın Türkiye ve Orta Doğu'da büyük etki gücü olan önemli bir haber kuruluşu olduğunu belirten Say, Şinhua Haber Ajansı ve Anadolu Ajansının uzun vadeli dostça ilişkilerini sürdürerek, sadece haber değişimi gibi alanlarda ikili iş birliği yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) çerçevesinde birbirlerini desteklediğini vurguladı.Say, mektubunda, "İki ajansın iş birliğini genişletmek için sizinle ortak çaba sarf etmeye hazırım. İki ajanstan gelen doğru, kapsamlı ve objektif haberler, Çin ve Türkiye halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve dostluğu daha da geliştirecek, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek, haber ajanslarının yapıcı rolünü ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.Moğolistan Ulusal Haber Ajansı (MONTSAME) Genel Müdürü Ganchimeg Badamdorj ise gönderdiği tebrik mektubunda, MONTSAME ve AA haber ajanslarının, iş birliği anlaşmasının imzalanmasından bu yana birbirlerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, iki haber ajansı arasındaki ortaklığın iki ülke arasındaki sosyal, politik, ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA