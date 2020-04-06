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Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Armela Krasniqi, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

06.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:54
Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Armela Krasniqi, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.
Krasniqi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla en iyi dilek ve içten tebriklerimizi şahsım ve başında bulunduğum ajansım adına iletmek gerçek bir ayrıcalıktır." ifadelerine yer verdi.
Bu özel yıl dönümünün Türkiye ve Arnavutluk arasındaki son derece köklü, asırlardır süren tarihi ve geleneksel dostluğu hatırlattığını vurgulayan Krasniqi, şunları kaydetti:
"Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ve Anadolu Ajansı yıllardır bölgesel medya ve ötesinde saygın ortaklar olmuşlardır. Ortak çalışmalar birbirimizi daha güçlü ve saygın hale getirmiştir. Balkanlar'daki en eski ajanslardan biri olan AA, Türkiye'nin ana haber kaynağı olduğunu kanıtlamış bir ajanstır ve kardeş ajanslara örnek olmaktadır. Arnavutça haber servisinin eklenmesi de AA'ya değer katmıştır. ATA olarak dünya genelinde yaşanan koronavirüs gelişmelerini ve can kayıplarıyla ilgili ciddi durumu büyük endişeyle takip etmekteyiz. Her şeye rağmen AA'nın kuruluşunun 100. yılı hepimiz için sevinç kaynağıdır."
"Medya dünyasında bir asırdır var olmak takdire şayan"
Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansı (MIA) Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dragan Antonovski de tebrik mektubunda, medya dünyasında bir asırdır var olmanın takdire şayan bir başarı olduğunu belirtti.
Antonovski, mektubunda, MIA olarak AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydederek "Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse aynı zamanda kuruldu ve o zamandan beri ülke tarihinin en önemli olaylarının yanı sıra faaliyetleri genişledikçe dünya hakkında da bilgi vermeye devam etti." ifadelerine yer verdi.
Mektubunda, MIA ve AA'nın Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) içerisinde uzun geçmişe dayanan bir iş birliğine sahip olduğunu hatırlatan Antonovski, AA'nın Türkiye ve dünya medyasındaki varlığının daha uzun yıllar sürmesini ve başarılı çalışmalarının sürmesini diledi.
Her alanda karşılıklı çıkarları içeren iş birliğinin daha da geliştirilmesi için hazır olduklarının altını çizen Antonovski, "Haber ajansları olarak bizler, halkın çıkarları için çalışmakta ve medya okuryazarlığı ile profesyonel gazeteciliğin temellerini oluşturmaktayız." ifadelerini kullandı.
"AA anlamlı yıl dönümünü zor bir zamanda kutluyor"
Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic, tebrik mektubunda, AA'nın anlamlı yıl dönümünü tüm dünyayı etkileyen zor bir zamanda kutladığına dikkati çekti.
Mektubunda, FENA olarak AA ile yıllardır her alanda başarılı şekilde iş yapmaktan gurur duyduklarını belirten Huremovic, "Eminim ki AA önümüzdeki yüzyılda da Türk devleti ve vatandaşlarının en önemli destekçisi olacaktır. Bu özel yıl dönümünüzde size ve AA çalışanlarına en içten tebriklerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Arnavutluk, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Haberler

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