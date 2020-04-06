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Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

Kazak haber ajansı UHA Kazinform Genel Müdürü Askar Umarov, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

06.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:44
Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
Kazak haber ajansı UHA Kazinform Genel Müdürü Askar Umarov, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.
Umarov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Şahsınızı ve ekibinizi kardeş Türk kuruluşu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutluyorum." ifadesine yer verdi.
AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir profesyonellik anlayışı içinde okurlarına hızlı ve güvenilir bilgi sağladığını ifade eden Umarov, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan ajansınız onun ilkelerini devam ettiriyor. Doğru, objektif ve hızlı yayıncılık anlayışınızla güvenilir haberin kaynağı olmaya devam ediyorsunuz."
"AA'nın Filistin haklarını savunma konusunda rolünü takdir ediyoruz"
Filistin İletişimciler ve Medya Derneği Başkanı Dr. Sami Ebu Zühri de AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, AA'yı ve çalışanlarını tebrik etti.
AA'nın Tu¨rkiye halkına Filistin davasını ve gelis¸melerini yakından tanıtmaya c¸alıs¸an bir medya kurulus¸u olarak değerli bir hizmet yaptığına dikkati çeken Ebu Zühri, "Filistin meselesi konusundaki gelis¸meleri izlemek, I·srail'in suc¸larını ac¸ıgˆa c¸ıkarmak ve Filistin haklarını savunmaya katkıda bulunmak konusundaki büyük rolünüz nedeniyle ajansınıza derin takdirlerimizi bildirmek isteriz." ifadelerini kullandı.
"AA Türk dünyasının birliğini güçlendiriyor"
Türk Dünyası Eğitim ve Bilim İşbirliği Organizasyonuna (TWESCO) bağlı Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de yayımladığı tebrik mesajında, "Türk dünyasının köklü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü şahsım ve Uluslararası Türk Akademisi adına en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
AA'nın küresel çapta güçlü bir yayın organına dönüşerek Türk dünyasının en güzel günlerine tanıklık ettiğini dile getiren Kıdırali, "'Dilde, fikirde, işte birlik' diyen İsmail Gaspıralı'nın şiarını dirilten Anadolu Ajansı, günümüzde de kardeş ülkelerimiz arasında enformasyon alanındaki iş birliğini artırarak birliğini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, Kazancı, Güncel
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