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Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı, ikinci oldu.

22.10.2019 14:04Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı, ikinci oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye, güreş branşında serbest stil müsabakalarında 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.
Taha Akgül altın madalya kazanırken, Fatih Yaşarlı, Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan üçüncülük kürsüsüne çıktı.
TSK Serbest Güreş Milli Takımı, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Üç altın ve bir bronz madalya kazanan Rusya ise birinci oldu.

TSK, Spor

Kaynak: AA

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