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Dünya Askeri Oyunları'nda Rıza Kayaalp şampiyon oldu

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek altın madalya kazandı.

24.10.2019 14:36

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

TAHA AKGÜN DE ALTIN MADALYA KAZANDI

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

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Dünya Askeri Oyunları'nda Rıza Kayaalp şampiyon oldu

Rıza Kayaalp, Heiki Nabi, Spor

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HHHHH:SEN TÜRKLÜĞÜN VÜCUT BULMUŞ HALİSİN ADAMIM GURUR DUYUYORUZ SENİNLE
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