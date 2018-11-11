11 Kasım 2018 Pazar 12:25



11 Kasım 2018 Pazar 12:25

- Dünya, "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümünü anıyorPARİS - Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü dünyanın farklı köşelerinde çeşitli etkinlerle anılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren ve en az 17 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşın 100. yıl dönümü dolayısıyla dünyanın farklı köşelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Savaşın yıl dönümü dolayısıyla Avustralya'nın başkenti Canberra'da Avustralya Savaş Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. İngiltere'de ise parlamento üyeleri Whitehall Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katılacak. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da 2 dakikalık saygı duruşunun ardından 100 pare top atışı yapılırken, Avrupa ülkelerinin liderleri Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı anma törenine 70 ülkeden liderler iştirak edecek.Anma töreni kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet başkanları Paris Barış Forumu'na katılacak.Öte yandan, Paris'te aktivistler tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.