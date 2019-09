Dünya Atletiz Şampiyonası TRT Spor 2'de

Tüm branşların sesi olacak TRT Spor 2, canlı yayınlayacağı ilk büyük organizasyon olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı ekrana getirmeye hazırlanıyor.Test yayını ile yayın hayatına başlayan TRT Spor 2, sporun tüm renklerini aynı ekranda buluşturacak. 65 federasyonun faaliyetlerini izleyiciye ulaştıracak olan sporun yeni kanalı, sporseverlerin tüm spor branşlarından haberdar olmasını hedefliyor. TRT Spor 2, futbol dışı tüm branşları ekrana taşıyarak, Türkiye'nin sportif başarılarına katkı sunmayı amaçlıyor.Yaklaşık bir yıldır hazırlıkları devam eden TRT Spor 2, test yayınına başladığı hafta ilk önemli yayınını ise, Dünya Atletizm Şampiyonası ile gerçekleştiriyor.İbrahim Eren: "TRT Spor 2 ile Türk sporu yeni bir döneme başlıyor"Yeni kanalın içeriği ve hedefleriyle ilgili açıklama yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük" dedi.Eren, yeni kanal için TRT ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzun süren titiz bir çalışma yaptığına vurgu yaparak, "Sonucunda Türk sporuna hizmet edecek, sporun futbol dışındaki tüm amatör ve profesyonel olimpik branşlarının yer alacağı yani sporun her rengini görebileceğimiz bir kanalı halkımız ile buluşturuyoruz. Sporseverlere ve spor camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Dünya Atletizm Şampiyonası yayınları 27 Eylül Cuma gününden itibaren her gün kesintisiz olarak TRT Spor 2'de olacak. - İSTANBUL