Haberler » Spor » Haber

Dünya Atletizm Şampiyonası

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı.

28.09.2019 09:40Dünya Atletizm Şampiyonası
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar maraton finalinde piste çıkan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlama başarısı gösteremedi.
Finalde Kenyalı Ruth Chepngetich 2: 32: 43'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, Bahreynli Rose Chelimo 2: 33: 46 ile ikincilik, Namibyalı Helalia Johannes ise 2: 34: 15 ile üçüncülük elde etti.

Elvan Abeylegesse, Fadime Çelik, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:03 Rio ferdinand ile kate wright, marmaris'te evlendi
12:59 Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı
12:36 Şampiyonalara 3 bin rakımda hazırlanıyorlar
12:36 Başkent derbisinde 75. randevu! En farklı skor 7-2...
12:36 Antalyaspor galibiyete odaklandı
12:33 Didim'de bisiklet turları sürüyor
12:32 Altınordu'dan "geçersiz transfer" iddiası