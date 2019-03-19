Dünya, Balkan Ve Türkiye Şampiyonlarına Ödül

Proğamda Nogay Futbol Ligi şampiyonu Gök Börü Spor'a da şampiyonluk kupası takdim edildi.

Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde, geçen yıllarda çeşitli spor branşlarında dereceye giren ve dünya,balkan ve Türkiye şampiyonlukları olan sporculara madalya ve teşekkür belgesi verildi.

NOGAY TÜRKÜ GENÇLERİNE ÖRNEK SPORCULAR

Nogay Türklerinin gençlerine örnek teşkil edecek başarılara imza atmış olan Nogay sporculara ödüller bu yıl ilk kez verildi. Nogay Sporcular Ödülleri töreninde Teakwando Poomse Dünya Şampiyonu olan Mevlüt Pekcan, karete sporu ile 2013 Erzurum Olimpiyatlarında 3. olan Esra Koktay, Atletizm Balkan ve Türkiye şampiyonu Ali Demirhan ile çeşitli branşlarda dereceleri olan Ahmet Muhammet Berkcan, Hasan Tuna Kalaycı,Melike Selin Aksu ve Mecit Demiralp ödül aldılar.

Proğramda ayrıca 2019 Türk Dünyası Voleybol Turnuvası şampiyonu olan Nogay Türkleri Voleybol ekibine de madalya ve teşekkür belgesi verildi.Nogay Türkleri Gençlik ve Spor dernek Başkanı Ömer Aktürk, başarılı sporculara teşekkür etti.

Dilek Arslan'ın Nogay Türklerini anlattığı konuşmanın ardından Ünzile Kalaycı'nın kobuz ile Nogay ezgilerini çalması büyük beğeni topladı.

NOGAY FUTBOL LİGİ ŞAMPİYONU DA KUPASINI KALDIRDI

Bu yıl 7.si düzenlenen Nogay Futbol Ligi'nin, Arslanbek Sultanbekov sezonu şampiyonu olan Gök Börü Spor'a şampiyonluk kupası verildi. Nogay Futbol Ligi'ndeikinci olan Edige Han Spor ile üçüncü olan Hacı Kala Spor'un kupaları da verildi.

TRT AVAZ'A ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ

Türk dünyasının ve Nogay Türkleri'nin tanıtımına sağladıkları katkılardan ötürü TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya ve TRT Avaz Haber Sorumlusu Erden Karaoğlu'na özel plaket verildi. Vatanım Türkiye belgeseli ile Tolga Özlü'ye de teşekkür belgesi verildi Proğramda Hamit Güner ve Hamza Yılmaz teşekkür belgesi alan diğer isimler oldu.

İSLAM SATYROV SAHNE ALDI

Nogay Türkleri'nin Tarkan'ı olarak bilinen İslam Satyrov proğramda sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Bültenler