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Dünya Bankası Ankara Ofisi heyeti Tarsus'ta

Dünya Bankası Ankara Ofisi'nde görevli bir heyet Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve orta ölçekli tarımsal üretim yapan üreticilerle bir araya geldi.

20.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:44 Dünya Bankası Ankara Ofisi heyeti Tarsus'ta
Dünya Bankası Ofisi'nde görevli bir heyet Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve orta ölçekli tarımsal üretim yapan üreticilerle bir araya geldi.
Oda binasında gerçekleşen ziyarette heyette bulunan Mustafa Uğur Alver, Efsan Nas ve Bora Sürmeli, Türkiye'de tarımsal çalışmaların yoğun olduğu yerlerde önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanan 50 milyon avroluk "Tarımsal İstihdamın Arttırılması Projesi" hakkında bilgiler verdiler.
Proje koordinatörleri söz konusu proje kapsamında tarım sektöründe çalışanlara iş güvenliği, iletişim ve insan ilişkileri gibi konularında eğitim verileceğini kaydetti.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı ise, Çukurova bölgesinin Türkiye'nin en önemli tarım havzalarının başında geldiğini söyledi.
Avcı, projenin bölgede en iyi şekilde uygulanacağına inandığını ve projenin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Dünya Bankası, Ankara, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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