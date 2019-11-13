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Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) kasım ayındaki seminer konuğu Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt olacak.

13.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:42Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak
Sabancı Üniversitesi'nin, 'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) kasım ayındaki seminer konuğu Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt olacak.
Akbank açıklamasına göre, 15 Kasım'da Sabancı Center'da yapılacak seminerde Aslı Demirgüç-Kunt, "Bankacılık Düzenlemeleri ve Denetim: Küresel Mali Krizden Sonraki On Yıl" başlığı altında bir sunum gerçekleştirecek.
Demirgüç-Kunt, Dünya Bankası'ndaki 30 yıllık kariyeri boyunca, Araştırma Direktörü, Kalkınma Politikası Direktörü ve Finans ve Özel Sektör Geliştirme Ağı Baş Ekonomisti olarak finansal ve özel sektör gelişimi konularında araştırmalar ve danışmanlık yaptı.
Küresel Finansal Kalkınma Raporu serisi ve Küresel Findex finansal katılım veri tabanını da oluşturan Demirgüç-Kunt, Uluslararası Atlantik Ekonomi Topluluğu Başkanı (2013-14) ve Batı Ekonomi Derneği Direktörü (2015-18) olarak da görev yaptı ve çeşitli mesleki dergilerin yayın kurullarında yer alıyor.
Dünya Bankası'nda çalışmaya başlamadan önce, Cleveland Fed'te ekonomist olan Demirgüç-Kunt'un Ohio Eyalet Üniversitesi'nden iktisat alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri var.

Sabancı Üniversitesi, Dünya Bankası, Akbank, Güncel

Kaynak: AA

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