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Dünya Bankası, Çin'in 2020'de 5.9 büyüyeceğini tahmin ediyor

Dünya Bankası'nın son Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre Çin'in ekonomik büyüme hızının, iş gücü verimliliği artışındaki yavaşlama ve dış ortamda esen 'karşı rüzgâr' nedeniyle, geçen yılki yüzde 6,1'den bu yıl yüzde 5,9'a ineceği tahmini yer aldı.

09.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:48Dünya Bankası, Çin'in 2020'de 5.9 büyüyeceğini tahmin ediyor

Raporda, "ABD ile son zamanlarda ticari anlaşmazlığı çözme sürecinde kaydedilen ilerlemeler, Çin'in büyüme beklentilerini arttırabilir ve politika desteğine olan bağımlılığı azaltabilir" ifadesine yer verildi.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin geçen seneki kriz sonrası yüzde 2,4 olan düşük seviyeden hafifçe yükselerek, yüzde 2,5'e ulaşacağı belirtildi.

Dünya Bankası, son dönemlerde ticaret gerilimini yumuşatmayı amaçlayan politikalardaki belirsizliğin sürekli azaltılması durumunda, öngörülen ekonomik toparlanmanın daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Rapora göre, gelişen ülke pazarları ile ekonomilerindeki büyümenin geçen yıl saptanan yüzde 3,5'ten bu yıl yüzde 4,1'e çıkması bekleniyor. Ayrıca, gelişmiş ekonomilerde geçen yıl yüzde 1,6 olan büyümenin bu yıl yüzde 1,4'e düşmesi öngörülüyor.

Rapor, geçen yıl yüzde 2,3 olan ABD'nin ekonomik büyümesinin de bu yıl yüzde 1,8'e düşeceğini ve bunun tarife artışları ile giderek yükselen politika belirsizliğinin olumsuz etkisini yansıttığını kaydetti.

Son ekonomik toparlanmanın olumsuz faktörlerden etkilenerek zayıf bir yapıda bulunduğuna dikkat çekilen raporda, ticari gerginliklerin yeniden yükselmesi, önemli ekonomilerde büyümenin beklenen hızdan daha yavaş olması, yeni kalkınan piyasa ekonomilerinde finansal baskıların tekrarlanması, jeopolitik gerilim ve olağan dışı hava olayları gibi faktörlerin ekonomik faaliyetlere olumsuz etki edebileceği ifade edildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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