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Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek hazırlığı

Dünya Bankası Başkanı Malpass, Kovid-19 salgınına karşı alınacak ekonomik önlemlerle ilgili, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.

26.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:12
Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek hazırlığı
Dünya Bankası Başkanı Malpass, Kovid-19 salgınına karşı alınacak ekonomik önlemlerle ilgili, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Dünya Bankası, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek hazırlığı - Ekonomi

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