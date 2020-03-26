Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek hazırlığı
Dünya Bankası Başkanı Malpass, Kovid-19 salgınına karşı alınacak ekonomik önlemlerle ilgili, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.
26.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:12
Dünya Bankası Başkanı Malpass, Kovid-19 salgınına karşı alınacak ekonomik önlemlerle ilgili, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Dünya Bankası, Ekonomi