Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek hazırlığı

Dünya Bankası Başkanı Malpass, Kovid-19 salgınına karşı alınacak ekonomik önlemlerle ilgili, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.

Kaynak: Dunya.com