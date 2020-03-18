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Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek

Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.

18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek
Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Bankası, Ekonomi

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