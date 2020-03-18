Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek
Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.
18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Dünya Bankası, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Ekonomi
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Ekonomi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Ekonomi
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı