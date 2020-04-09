Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü

Dünya Bankası, bugün Avrupa ve Orta Asya (Avrasya) kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomileri için yayınladığı raporda Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 GSYH büyüme tahminlerinde koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı değişikliğe gitti. Kovid-19 öncesinde Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu beklentisini yüzde 0,5'e indirdi. Banka, salgın öncesi Türkiye'nin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyordu. Dünya Bankası, 2020 yılı için Türkiye'nin enflasyon tahminini ise yüzde 11 olarak açıkladı.

TÜRKİYE 2021'DE YÜZDE 4 BÜYÜYECEK

Dünya Bankası, koronavirüssalgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak 2021 yılında Türk ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini öngördü. 2022 için Türkiye'nin büyüme tahminini ise yüzde 4 olarak duyurdu.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 11 OLDU

Bankanın Türkiye için 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11 olurken, enflasyonun 2021'de yüzde 9'a ve 2022'de yüzde 8,5'e gerileyeceği beklentisi ortaya kondu. Türkiye'nin bütçe açığının GSYH'ya oranının 2020 yılında yüzde 4,5'e yükseleceğini öngören Dünya Bankası, bu oranın 2022'de yüzde 2,9'a gerileyeceğini de tahmin etti.