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Dünya Bankası ve IMF'den "borçları durdurma" çağrısı

Dünya Bankası ve IMF'nin ortak açıklamasında, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınmasının, Kovid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadele için bu ülkelerin acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı bildirildi.

25.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:00
Dünya Bankası ve IMF'den
Dünya Bankası ve IMF'nin ortak açıklamasında, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınmasının, Kovid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadele için bu ülkelerin acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı bildirildi

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Dünya Bankası, Ekonomi

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