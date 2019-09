"Dünya Barış Günü" Ankara'da kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği, Türk-Japon Vakfı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin katılımıyla "Dünya Barış Günü Barış Çanı Töreni" düzenlendi.Ankara Botanik Bahçesi'nde gerçekleşen törene, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türk Japon Vakfı Başkanı ve Dünya Barış Çanı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Sadıklar, barışı hayal edebilme umuduyla burada olduklarını belirterek her yıl eylülde Barış Çanı'nı barışa özlem duydukları için çaldıklarını ifade etti.Bugün dünyadaki gelişmelerin Barış Çanı'nın sesinin yeterince duyulmadığını gösterdiğini dile getiren Sadıklar, "Tüm dünyada bir an evvel terörü ve savaşları bitirip, orada yaşayan insanları huzura kavuşturmak en büyük gayemiz olmalıdır." şeklinde konuştu.Tarihteki ilk barış anlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın Çorum ilçe sınırları içerisinde imzalandığını anımsatan Sadıklar, "Barışın doğduğu bu topraklarda barışın değerini bilerek yaşamak, barışı sağlamak ve muhafaza etmek, dünya barışı için çalışmak ve tüm dünyaya sesimizi duyurmak bugün bir araya gelmemizin en önemi sebepleridir." ifadesini kullandı.BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, barışın on yıllar boyunca çeşitli düşmanlarla karşılaştığını fakat bugün iklim değişikliğinin insanların güvenliğini ve yaşamını tehdit eden yeni bir tehlike olduğunu vurguladı.İklim değişikliğinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğinin altını çizen Rodriguez, doğal afetlerin çatışmalara oranla üç kat daha fazla insanı yerinden ettiğini, gıda güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve halk sağlığını etkilediğini söyledi.Barışın ancak iklim değişikliğiyle mücadele alanında somut adımlar atılmasıyla sağlanabileceğini ifade eden Rodriguez, "İklim değişikliği küresel bir sorun ve bu soruna ancak küresel topluluğun harekete geçmesi halinde çözüm bulunabilir." dedi.Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami de Barış Çanı'nın Türkiye'deki otuzuncu yılını kutluyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek dünyanın nükleer silahlardan ve savaştan arınmasına daha da yaklaşılmasını temenni ettiklerini vurguladı.Tören, ortaokul öğrencilerinin müzik dinletisi ve Barış Çanı Töreni'nin ardından sona erdi.Dünya Barış GünüBM Genel Kurulu, 1981'de aldığı bir kararla eylülde oturumların başladığı tarihi, milletler ve halklar arasında barışın desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Dünya Barış Günü olarak ilan etmişti. Bu çerçevede her yıl 21 Eylül'de dünyanın dört bir yanında barışa destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Dünya Barış ÇanıDünya Barış Çanı Derneği, dünya barışının tesisine katkıda bulunmak amacıyla 1954'te Chiyoji Nakagawa tarafından kurulmuştu. Dünyada kalıcı barışın sağlanması umuduyla BM üyesi 65 ülkenin hibe ettiği metal para ve madalyonlardan yapılan ilk Barış Çanı BM'nin New York'taki binasının önünde yer alıyor.Türkiye, Barış Çanı'na ev sahipliği yapan 19 ülke içerisinde bulunuyor.