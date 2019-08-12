Haberler» Güncel» Haber

"Dünya barışının kapısı özgür Filistin"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır.

12.08.2019 08:28
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısının açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmayanların bu suça ortak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa'nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:08   Sokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldı
10:08   Düzce'de şerit ihlali kazaya yol açtı: 8 yaralı
10:08   Sahte parayla kurbanlık alan 2 kişi tutuklandı
10:05   KARABÜK'TE SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI
10:05   ANTALYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNME DOLABI ANTALYA'NIN KALBİ AÇILDI
10:04   İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar!
10:02   - Azerbaycan'da Bayram Namazı Kılındı