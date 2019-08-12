AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısının açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmayanların bu suça ortak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa'nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır."