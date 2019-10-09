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Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı son dakika olarak geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'nı tüm dünyaya duyurdu. Erdoğan'ın mesajı sonrası Tür jetleri sınır bölgelerini bombalamaya başladı. Dünya basını harekatı ise son dakika olarak duyurdu.

09.10.2019 16:42

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekat başladı. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı. Dünya basını Türkiye'nin operasyonunu 'Breaking News' son dakika olarak duyurdu.

SURİYE OPERASYONUNU SON DAKİKA GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Reuters, BBC, AFP ve AP gibi ajanslar da haberi son dakika olarak duyurdu. The Associated Press de "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik hava saldırısının başladığını Twitter'dan duyurdu" dedi. AFP ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden Suriye'ye operasyonun başladığını duyurdu" dedi.

İşte dünya basını harekatı böyle gördü;

FıratFırat'ın doğusuna beklenen harekat, jetlerle yapılan 4 saldırı ile başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı HarekatıCumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu

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Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı son dakika olarak geçti

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