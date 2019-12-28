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Dünya basınında yerli otomobil: Tesla'ya meydan okumayı umuyor

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı, Türk basınında olduğu kadar dünya basınının da gündemindeydi. Avrupa'nın, ABD'nin ve Asya'nın önde gelen yayın organları, TOGG üretimi otomobilden övgüyle bahsetti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Tesla'ya meydan okumayı umuyor" dedi.

28.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12

Gerek tasarımı gerekse teknik özellikleri ile büyük beğeni toplayan 'nin ilk yerli otomobiline dünya da ilgisiz kalmadı. İlk yerli otomobil dünya medyasının gündemindeydi.

'de tanıtımı yapılan Türkiye'nin otomobili, gösteriminin ardından ilk olarak sosyal medyada gündeminin ilk sırasına oturdu.

Dünya çapında "trend topic" olan Türkiye'nin otomobili, #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde yerini aldı.

Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

REUTERS: TÜRKİYE, İLK YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINI YAPTI

Reuters ajansı haberi "Türkiye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı" başlığıyla servis etti.

3,7 milyar dolarlık projenin ülkenin büyüyen ekonomisinin bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin uzun zamandır hedefinde olduğu belirtildi.

DAILY MAIL: TESLA'YA MEYDAN OKUMAYI UMUYOR

İngiliz Daily Mail, Türkiye'nin otomobilinin ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak görüldüğüne vurgu yaptı.

Haberi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu TOGG prototipini sundu" başlığıyla verdi.

Bloomberg'de haber, "Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı" başlığıyla yer aldı.

El Cezire," Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurt içinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi.

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Dünya basınında yerli otomobil: Tesla'ya meydan okumayı umuyor

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