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Dünya Basketbol Şampiyonası: İspanya şampiyon oldu

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Arjantin'i 95-75 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

15.09.2019 18:44Dünya Basketbol Şampiyonası: İspanya şampiyon oldu

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Arjantin'i 95-75 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

İspanya bu sonuçla 13 yıl sonra ikinci kez bu turnuvada şampiyon oldu.

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın guard pozisyonundaki yıldızı Ricky Rubio karşılaşmayı 20 sayı ile tamamladı.

NBA şampiyonu Toronto Raptors oyuncusu Marc Gasol ise karşılaşmayı 14 sayı ile tamamladı.

Üçüncülük ünvanını ise Avustralya'yı 67-59 geçen Fransa elde etti.

Türkiye Olimpiyatlar için eleme oynayacak

Türkiye, 22. olarak tamamladığı turnuva sonunda Tokyo Olimpiyatları için eleme oynama şansı elde etti.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek turnuvaları lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020'ye katılım hakkı kazanacak.


basketbol, Arjantin, İspanya, Dünya
BBC


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