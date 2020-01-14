Haberler » Magazin » Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı - Magazin

Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı

Senenin çeşitli günlerinde kutlanan Dünya Bekarlar Günü, bugün Twitter'da trend oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bugünün anlamına özel olarak yaptıkları paylaşımlarda müzmin bekar Beyazıt Öztürk ile Selda Bağcan'a gönderme yaptı.

14.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:14

Dünya Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Yılın çeşitli günlerinde kutlanan Bekarlar Günü, her zaman olduğu gibi bugünde 'da gündem oldu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Normalde tarihte dört yalnız 1'den oluşan 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, bu sefer sevgililer gününe tam bir ay kala 14 Ocak'ta gündem oldu. Binlerce bekar sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla konuyu Twitter'da gündem yaptı.

"BEYAZ ABİ EVLENMEDEN EVLENMEM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları müzmin bekar olarak tanınan Beyazıt Öztürk'ün fotoğraflarına paylaşarak"Beyaz abi evlenmeden evlenmem" dedi. Bazı kullanıcılar ise "Neden evlenmediniz?" sorusuna "Dünyada beni hak edecek kadar şanslı biri yok" cevabını veren Selda Bağcan'ın fotoğraflarını paylaşarak Bekarlar Günü'nü kutladı.

İşte Dünya Bekarlar Günü'ne özel yapılan bazı paylaşımları...

Bekarlar Günü nedir? Bekarlar Günü ne zaman? Bekarlar Günü anlamı nedir?Bekarlar Günü nedir? Bekarlar Günü ne zaman? Bekarlar Günü anlamı nedir?

Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı

Beyazıt Öztürk, Selda Bağcan, Bekarlar, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ARZU CISSS:ne mutlu bekar kalabilene bu arada bekarım
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAKO50:ıssız adalara tek kişilik çadır kursunlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KDONAVR:Biri çokluktan, diğeri yokluktan bekar.
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:22  Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı: Babam okula gitmediğimi öğrendiğinde beni balkondan atacak sandım - Magazin
13:30  Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap - Magazin
13:15  Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi - Magazin
13:00  Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum - Magazin
12:42  Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı - Magazin
11:42  Mayolu pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın aşırı zayıf görüntüsü takipçilerinin tepkisini çekti - Magazin
10:38  12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu - Magazin
08:27  Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti - Magazin
14.01.2020 14:38:07