Haberler » Spor » Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı. Güneri, maç sonrası asker selamı verdi.

12.10.2019 16:23

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 51 kilo yarı final müsabakasında Buse Naz Çakıroğlu, daha önce 6 kez Dünya Şampiyonu olan Hintli rakibi Chungneijang Mery Kom Hmangate'yi mağlup ederek finale yükseldi" mesajı paylaşıldı.

Federasyon, Güneri'nin de 81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi mağlup ederek finale yükseldiğini açıkladı.

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdiBurak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: KanteDeschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor

Bournemout, Vedat MuriqiBournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü

Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

Elif Güneri, Türkiye, Rusya, Spor

YORUMLAR(1)
TEK YUREK.:MEHMETDIME CANIM FEDA ONLARI SADECE YUREGI OLAN BILIR ONLARGIBI YASAYAN BILIR ONLARI EVLATLARI ALAHI SEVEN BILIR ALAHIM SEN KORU GARDASLARIMIZI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:27 Amatör sporculardan, Mehmetçiğe destek
17:20 Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
17:21 Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
17:12 Okçulukta final heyecanı
17:11 Denizlispor'da Özdilek dönemi resmen başladı! "F.Bahçe maçı için..."
17:09 Afyon belediyespor, ligde ilk galibiyetini aldı
17:04 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
12.10.2019 17:29:44