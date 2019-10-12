Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 51 kilo yarı final müsabakasında Buse Naz Çakıroğlu, daha önce 6 kez Dünya Şampiyonu olan Hintli rakibi Chungneijang Mery Kom Hmangate'yi mağlup ederek finale yükseldi" mesajı paylaşıldı.

Federasyon, Güneri'nin de 81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi mağlup ederek finale yükseldiğini açıkladı.