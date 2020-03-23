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Dünya borsalarında 'koronavirüs' etkisi

Dünyayı tehdit etmeye başlayan koronavirüs, piyasalarda eksi yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
Dünya borsalarında 'koronavirüs' etkisi
Dünyayı tehdit etmeye başlayan koronavirüs, piyasalarda eksi yönlü hareketlere sebebiyet veriyor. Dünya borsaları endeksi olarak nitelendirilen MSCI World, 12 Şubat tarihinden bu tarafa yüzde 32 değer kaybetti. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri ise 59 trilyon dolara düştü.

Yeni tip koronavirüs (covid-19) sağlığın yanında dünya ekonomisini de tehdit ediyor. Virüsün yayılmasıyla karantina uygulamalarının başlayışıyla ekonomide aksamalar gözleniyor. Büyük merkez bankalarının 5 trilyon dolara yaklaşan ulusal destek ve teşvik paketleri de bu sancılı dönemde çare olamadı.

Küresel ekonominin resesyona gireceği endişeleri, borsalarda 2008 krizinden bu yana en sert düşüşe neden oldu. Dünya borsaları endeksi olarak tanımlanan MSCI World, 12 Şubat'tan bu yana yüzde 32 değer kaybetti. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri de 28 trilyon dolar azalarak 87 trilyon dolardan 59 trilyon dolara indi.

Çin borsası artıya geçti

Virüsün etkisini artırdığı son bir ayda ABD'de Dow Jones Endeksi yüzde 34.3 düştü. Virüsten en fazla etkilenen ülke durumuna gelen ve üretimini tamamen durduran İtalya'da endeks yüzde 37 değer kaybederken, Fransa yüzde 33, Almanya yüzde 35, Yunanistan yüzde 39 düştü. Son 1 ayda dünyada en fazla düşen borsa yüzde 41.4 ile Brezilya olurken, bu ülkeye yüzde 41.3 Lüksemburg, yüzde 40.4 ile Avusturya izledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşten ağır darbe alması beklenen rusya'da ise endeks yüzde 40.2 düştü. Virüsün çıkış noktası olan Çin ise son üç ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu dönemde Çin Borsası yüzde 8 prim yaptı.

Borsa İstanbul'da kayıplar dünya ortalamasının yarısında

Borsa İstanbul ise dünya borsaları kadar olmasa da düşüşe geçti. Yüzde 25.8 düşen Borsa İstanbul'da kayıplar dünya ortalamasının yarısında kaldı. Hisse senedi fiyatlarının dolar bazında 15 yılın dibine gerilemesi ve son dönemde şirketler tarafından açıklanan hisse geri alımlarının hızları piyasanın tutunmasında etkili oldu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

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