Haberler » Dünya » Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Haberler

Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak

İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Trump'ın Türkiye saatiyle 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

08.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:02

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 19.00'da açıklama yapacağı belirtildi.

'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.

İRAN ABD'NİN İKİ ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

IrakIrak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu

ABDABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü

TrumpTrump'ın "bayraklı" paylaşımına İran'dan misilleme

Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

18:34  Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Haberler
18:34  Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Haberler
18:28  AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Haberler
18:22  Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Haberler
18:22  Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
17:40  ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Haberler
17:37  İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Haberler
17:37  Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı - Haberler
17:30  Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Haberler
17:19  Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı - Haberler
8.01.2020 18:46:48