Dünya çapında önemli isimler mutlu şehirler için Kartepe Zirvesi'nde bir araya geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler paydaşlığında gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi 2019, dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırlanıyor. Teması "Şehircilik ve Mutlu Şehir" olarak belirlenen, açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yapacağı zirvenin açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM TürkiyeMukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kamuoyuna hitap edecek.

METROBÜSÜN MUCİDİ ENRİQUE PENALOSA DA KARTEPE ZİRVESİ'NDE

Yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve entellektüelin konuşacağı zirveye Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı ve metrobüsün mucidi kabul edilen Enrique Penalosa da konuşma yapacaklar arasında. Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağı ve üç gün sürecek zirve kapsamında; Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem KINAY, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, İKSV GENEL MÜDÜRÜ Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil ve Tarihçi-Türkiye pazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan da konuşma yapacak diğer isimler arasında bulunuyor.

Enrique Penalosa

AMAÇ YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MUTLU ŞEHİRCİLİK

15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın düzenleneceği zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunlar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak, mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Dünyanın sayılı zirveleri arasına girmeyi başaran Kartepe Zirvesi 2019 ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?" diye sorarsak Şehirlerimizin görüntüsü bütün bu sorulara cevap veriyor. Pek parlak değil maalesef. İnsan, kendisiyle, çevresiyle, dünyayla ve diğer insan ilişkileriyle şehirlerde büyük bir sınav veriyor.

Kartepe Zirvesi'nde bu yıl şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birçok akademisyen ve bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken faaliyetleri burada değerlendireceğiz. Zirvede mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız" dedi.

Kocaeli'nin kış turizminde gözde bölgesi Kartepe'de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı bulunuyor.

Üç gün sürecek zirve sonunda oturumlar ve konuşmalardan oluşan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak. Zirve programıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren www.kartepezirvesi.com adresinden öğrenmek mümkün.