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Dünya çapında para transferi işlem adetleri yüzde 40 arttı!

Dünyanın en hızlı büyüyen para transferi şirketlerinden biri olan TransferGo, Mart ayı içinde gerçekleşen para transferi işlem adetlerini ve artış oranlarını açıkladı.

26.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Dünya çapında para transferi işlem adetleri yüzde 40 arttı!

TransferGo'nun açıkladığı rakamlara göre, 2019'un Mart ayına göre bu yıl Mart ayında gerçekleşen işlem adetlerinde tüm dünya çapında yüzde 40'lık artış yaşandı. Aynı süre zarfında, Türkiye 'de ise artış dünya ortalamasının oldukça üstünde oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'ye 3 kat daha fazla para transferi yapıldı ve 2020 Mart ayında işlemadetlerinde %260'lık bir artış gerçekleşti.

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Aynı dönem içerisinde Türkiye'ye para gönderen kullanıcı sayısı %217 artarken, TransferGo'yu ilk kez kullanan yeni müşteri sayısında da %25 artış kaydedildi.

Bu büyümenin bir nedeninin TransferGo'nun Arkadaşını Öner programı olduğunu belirten TransferGo Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem Öztürk Ergüvenoğlu, şöyle konuştu: "TransferGo, arkadaş önerisiyle üye olarak Türkiye'ye yapılan ilk transfer için göndericiye ve öneren kişiye £10 hediye ediyor. Paranın hesabının daha önemli hale geldiği bu günlerde TransferGo'nun Arkadaşına Öner programına olan ilgi de arttı. İlgili dönem karşılaştırmasında, öneriyle gelen yeni üye sayısında %45 artış olduğunu gördük. Sadece Avrupa'dan değil Türkiye'den de bir çok kişi bu programı kullanarak yurt dışındaki arkadaşlarını davet ediyor. Türkiye'ye en çok para transferi ise Almanya ve bunu takiben ise İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan yapılıyor."

TransferGo hem mobil uygulama hem de web üzerinden hizmet veriyor. Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, mobil kullanım sayılarında da artış yaşandı. TransferGo ile yapılan transferlerde mobil uygulama kullanım oranı %78 artarken, bu artış Türkiye'ye yapılan transferler özelinde %311 oldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Güncel

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