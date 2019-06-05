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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak, "Doğada bizden önce de var olan hayat, bizden sonra da devam etsin istiyoruz." ifadesini kullandı.Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, doğanın canlı ve cansız bütün varlıkların yaşam kaynağı olduğunu belirtti.Dünyanın ve insanların geleceği ve yaşanabilir bir dünya için çevre ile ilgili hassasiyeti her zaman canlı tutmanın zorunluluğuna işaret eden Kurum, Bakanlık olarak tüm projeleri ve politikalarını çevreye ve doğaya saygılı olma ön koşulu ile yürüttüklerini vurguladı.Bu kapsamda en büyük projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" olduğunu aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez binamız başta olmak üzere 18 bin 750 kurum/kuruluş binasında sıfır atık sistemine geçtik. Tüm valilik ve belediyelerimizde sıfır atık sistemine geçilmesine ilişkin çalışmalar başlattık. Projenin yaygınlaştırılması için 500 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Sıfır Atık Projemizi 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.Türkiye'de doğal, tarihi ve kültürel değerler açısından ulusal ve uluslararası öneme sahip alanlar bulunduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:"Ancak bu alanlar kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi sektörlerin kirlilik tehdidi ve baskısı altındadır. Ekolojik açıdan oldukça hassas olan bu alanları özel çevre koruma bölgesi ilan ederek, biyolojik çeşitliliğin muhafazasını, nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin ve nadir ekosistemlerin korunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda en son olarak Salda Gölü ve Karaburun-Ildır Körfezi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri olarak tespit ve ilan edildi. Belek, Patara, Göksu, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek ÖÇK bölgelerimizin kumsal alanında deniz kaplumbağaları türlerinin, Tuz Gölü ÖÇK bölgemizde flamingo popülasyonunun artmasına yönelik yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda bu hayvanların sayısında önemli artışlar sağlandı."Bakan Kurum, Türkiye'nin denizlerinin önemli kaynaklardan biri olduğunu da ifade ederek, "Bugün itibarıyla denizlerimizin temiz olduğunun bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 459'a çıktı. Ülkemiz mavi bayrak sıralamasında dünyada 3'üncü sıradadır. 2023 yılına geldiğimizde de dünyada birinci olmayı hedefliyoruz. Mavi vatan olarak nitelendirdiğimiz denizlerimizi, deniz canlılarımızı korumamız ve gelecek nesillere eskisinden daha iyi koşullarda bırakmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Kurum mesajında şunları kaydetti:"Haziran ayı ile tatil mevsimi de başlamış bulunuyor. Vatandaşlarımızın, yurt dışından gelen misafirlerimizin toprakla, havayla, suyla ve doğada yaşayan tüm canlılarla dost olacakları, onları koruyacakları bir tatil geçirmelerini diliyorum. Yapacakları tüm seyahatlerin doğayla bağ kuracakları, doğayı koruyacakları bir seyahat olmasını temenni ediyorum. Doğada bizden önce de var olan hayat, bizden sonra da devam etsin istiyoruz. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya, mavisi ve yeşiliyle daha çevreci, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmak zorundayız. Onların çevre ve doğa konusunda duyarlılık sahibi birer birey olarak büyümesini önemsiyoruz. Bu nedenle yürüttüğümüz bütün çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız bulunuyor. Onların bu konuda edinecekleri en ufak bir alışkanlığın dünya çapında bir kelebek etkisi yapacağına, ağacın yeşilini, denizin ve gökyüzünün mavisini koruyacaklarına olan inancımız tamdır.Bu vesileyle çocuklarımız başta olmak üzere çalışmalarımızda bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. Bugünün çevre konusundaki duyarlılığını artıracak çalışmalar için güzel bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."