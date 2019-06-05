Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla açıklamada bulundu.
Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti
hükumetleri öncesinde Türkiye
'de çevre konusunun içler acısı olduğunu söyledi. İstanbul
'da gazetelerin hava kirliliğinden dolayı gaz maskesi dağıttığı dönemleri hatırladığını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:
"O dönemlerde Haliç
'te kirlilikten dolayı hiçbir deniz canlısı yaşayamazdı. Yine susuzluk çok ileri derecedeydi. Ortada zaten yeşillik diye bir şey yoktu. İnsanlar, İstanbul'da yol kenarlarında bile ağaç göremezdi. Çünkü, o dönemki belediye yönetimleri insanlara su veremiyordu. Ağaçlara suyu nasıl verecekler yani. Susuzluk, çevre kirliliği, hava kirliliği, Haliç'in kirliliği ve çöp dağları hat safhadaydı. İstanbul ve Türkiye'de genel manzara bu şekildeydi."
Eroğlu, eski Türkiye'de çevre kirliliğinden dolayı çok fazla salgın hastalıkların görüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İSKİ Müdürlüğünde olduğunu aktaran Eroğlu,"İlk defa Türkiye'de büyük bir çevre seferberliği başlattık. Üniversitelerdeki hocalarımızla yaptığımız çalışmalarla İstanbul'un su meselesini hallettik. O dönemde İstanbul'a tertemiz su vermeye başladık. Akabinde de atık su arıtma tesisi kurduk. Onun sonrasında da İstanbul'daki dereler tertemiz akmaya başladı. Hava kirliğine karşı, şehre doğalgaz getirdik. Onunla birlikte kentte çok sağlıklı bir hava oluştu." diye konuştu.
Eroğlu, Haliç'i temizleme projesinin 2002 yılında dünya metropolleri arasında birincilik ödülü aldığını ifade etti.
Kaynak: AA
İstanbul
, Dünya Çevre Günü
, Güncel