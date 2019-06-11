Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka
ve müdürlük personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
ve Çevre Haftası dolayısıyla Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, teknoloji, sanayinin gelişmesi, artan nüfus, sağlıksız kentleşme ve bilinçsiz tüketimin çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.
Dünya Çevre günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Pehlivan, "İnsanları yaşadıkları çevreyi koruma, kollama ve çevre politikalarını destekleme konusunda bilinçlendirmek ve bu düşünceyi davranış haline getirmelerini sağlamak, çevre kirliliği ile mücadelenin olmazsa olmazıdır." dedi.
Çevreye karşı duyarlı olmak ve korumanın tüm insanlığın görevi olduğunun altını çizen Pehlivan, "Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık yaratmak amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür." ifadelerini kullandı.
Vali Pehlivan, çevrenin sadece denetim ve cezayla değil, ilgi ve özveriyle korunacağını belirterek, "Yaşanabilir çevre ve şehir anlayışı içinde ilimizi geleceğe taşımak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü
ve Çevre Haftasının güzel, temiz ve yaşanabilir bir çevre için iyiliklere vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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