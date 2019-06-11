Isparta
'da, Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölcük
Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
, Isparta'nın dört bir yanının doğal güzelliklerle kaplı olduğunu belirtti.
Gençlerin bu güzelliklerinin farkında olması gerektiğine dikkati çeken Seymenoğlu, bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Seymenoğlu, "Çevremizdeki güzelliklerin farkında olduğumuz sürece çevremizi ve güzellikleri koruruz diye düşünüyorum. Okullarımız, kurumlarımız geri dönüşüme ilişkin sıfır atık projelerine ilişkin başarılı çalışmalar yapmış. Çevre bilincinin arttığını görüyorum. Bu bilincin artarak devam edeceğine eminim." ifadesini kullandı.
Etkinlikte anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle yaptığı defile izleyicilerden alkış aldı.
Programın sonunda Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri öğrencilere bisiklet hediye etti.
Kaynak: AA
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